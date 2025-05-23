Глава Министерства финансов США Скотт Бессент на фоне безрезультатных переговоров с Евросоюзом об урегулировании пошлин заявил, что у Брюсселя есть проблема коллективных действий, когда многие страны - участницы союза даже не знают, о чем договариваются от их лица.

Об этом он сказал телеканалу Fox News.

"У ЕС есть проблема коллективных действий. Это 27 стран, но они представлены одной группой в Брюсселе, поэтому некоторая обратная связь, которую я получаю, говорит о том, что основные страны даже не знают, о чем ЕС ведет переговоры от их лица", - заявил Бессент.

При этом в ЕС сообщили, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович намерен сегодня созвониться с представителем США Джеймисоном Гриром из-за угроз Вашингтона поднять пошлины на европейские товары уже с 1 июня.

Как мы писали, президент США Дональд Трамп рассматривает введение 50-процентных тарифов против европейских партнёров. Financial Times пишет, что от экономических ограничений США страны Евросоюза могут понести миллиардные убытки.

Евросоюз рассматривает введение встречных пошлин в ответ на тарифы США.



