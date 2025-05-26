На Константиновском направлении российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

По его словам, в Старой Николаевке россияне проводят "стабилизационные мероприятия", а Попов Яр и Зарю активно штурмуют.

"Враг добавляет сюда новые силы для прорыва, часть своих сил снимает из-под Торецка в основном для штурмовых действий. Ситуация очень трудная и ответные меры пока не приняты, не вижу действий от высшего командования", – добавил Мучной.

Отметим, что на карте Deep State Романовка действительно обозначена как взятая армией РФ, Старая Николаевка и Заря находятся в серой зоне, а Попов Яр и Яблоневка - под контролем ВСУ.

Напомним, на Константиновском направлении российская армия в последнее время активно наступает.

Накануне сообщалось, что россияне продвинулись под Константиновкой, создав угрозу окружения украинских войск южнее сёл Заря и Романовка.

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