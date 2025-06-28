Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией, но он его "не разделяет".

Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью крупнейшей местной газете Süddeutsche Zeitung.

"У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять", – сказал Мерц.

Он заявил, что "необходим реалистичный взгляд на империалистические устремления России" и призвал вооружать Германию.

"Мы знаем, что не можем терять времени. Деньги есть, но нам по-прежнему не хватает людей и техники... Вполне скоро нам придётся заняться вопросом о всеобщей воинской повинности", – добавил канцлер.

Ранее известные немцы подали коллективный иск против Мерца, сравнив его риторику с нацистской.

В числе подписантов – певец Дитер "Диди" Халлерфорден и бывший депутат Бундестага от партии левых Дитер Дем, публицист Патрик Бааб, политик "Союза Сары Вагенкнехт" Андре Хунко и депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.

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"Военная угроза Европе со стороны России и возможный выход нового президента США Трампа из прежнего партнёрства в сфере безопасности означают огромную необходимость в действиях для немецкой системы здравоохранения и гражданского общества в целом", – объяснила министр здравоохранения Юдит Герлах.