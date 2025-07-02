Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил вчера главе Кремля Владимиру Путину из-за обеспокоенности иранскими баллистическими ракетами, которые могут достать до Франции.

Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники.

По словам окружения президента Франции, контакты с Москвой "никогда не были полностью разорваны", но сейчас у обоих лидеров возник интерес к восстановлению прямой связи.

Разговор продолжительностью более двух часов - "крайне долго по дипломатическим меркам даже с учётом перевода" - касался, "конечно же, Украины, а также крайне острого вопроса иранской ядерной программы".

"Поводом для звонка послужила обеспокоенность Парижа этим вопросом после встречи Макрона с главой МАГАТЭ, а также телефонного разговора с президентом Ирана, состоявшегося в воскресенье. Дело в том, что Иран разработал опасную линейку дальнобойных баллистических ракет, отдельные из которых могут достигать высоты более 100 км и угрожать части территории Франции. Когда США начинали переговоры с Ираном в Омане за несколько недель до того, как удары полностью сорвали процесс, они оставили вопрос ракет за рамками обсуждения и сосредоточились только на обогащении урана", - пишет Le Parisien.

Напомним, в официальных заявлениях по поводу разговора президентов было отмечено, что они обсудили Украину и Ближний Восток.

Украинские СМИ сообщили, что после разговора с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.