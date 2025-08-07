Украина согласна на перемирие в небе с Россией, однако от Москвы до сих пор нет ответа.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что Россия так и не дала никакого вразумительного ответа на предложения Украины о прекращении огня. В свою очередь Украина такой подход полностью поддерживает - в том числе и по "перемирию в воздухе".

"Россияне на это не идут", - сообщил источник издания.

По его словам, вопрос в том, какие последствия для РФ будут в случае, если Москва не пойдет на прекращение огня до 8 августа, как того требовал Вашингтон.

"Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом", - добавил собеседник издания.

Отметим, что официально ни одна из сторон эту инициативу не подтверждала.

Ранее эксперты говорили, что России выгодно "воздушное перемирие", которое, по данным СМИ, глава Кремля Владимир Путин может предложить президенту США Дональду Трампу вместо полного прекращения огня.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что Москва может согласиться на перемирие в воздухе с Киевом в качестве уступки президенту США Дональду Трампу, но война продолжится.

