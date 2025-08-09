В РФ зафиксировали попытку прорыва украинской ДРГ в поселок Манев, что в Брянской области, на границе с Украиной. Заявляется о группировке из 30 человек.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

По предварительной информации, атака была отбита.

Отмечается, что ДРГ была сформирована из группировки западных наёмников, сконцентрированных в Черниговской области.

"По противнику были нанесены удары артиллерии, авиации и РСЗО. Убито не менее четырех наемников. Уцелевшая часть ДРГ пытается отступить на исходные позиции", - говорится в сообщении.

При этом украинские источники рейд не подтверждали.

В марте мы писали о том, что в РФ заявляли о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область. Что об этом известно мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1263-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Путин требует отдать весь Донбасс, что будет в сделке с Трампом по Украине, новые бунты против ТЦК.

