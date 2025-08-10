Европейский союз внедряет новую систему въезда вместо традиционных штампов в паспортах.

Теперь граждане стран не входящих в ЕС должны будут пройти биометрическое сканирование с занесением данных в специальную базу, где они будут храниться следующие три года.

В случае отказа от сканирования путешественнику будет отказано и во въезде.

Нововведение вступит в силу с 12 октября 2025.

Вместе с тем, в конце 2026 года начнет работать Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая требует от граждан стран, не входящих в ЕС и имеющих с Евросоюзом безвизовый режим (в их числе и Украина), уплаты сбора в 20 евро и получение специального разрешения.

Для этого нужно будет заранее подать заявку онлайн и получить электронное разрешение на въезд, связанное с их паспортами.

