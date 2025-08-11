Полиция Киева возбудила уголовное производство в отношении девушки, которая в соцсетях демонстрировала флаг нацистской Германии со свастикой.

Сообщается, что вчера, во время мониторинга сети Интернет, работники управления криминального анализа обнаружили публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует на фото с нацистским флагом.

Ей грозит до 5 лет тюрьмы. Флаг у нее уже изъяли.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли флаг в качестве вещественного доказательства. Продолжается досудебное расследование, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в публикации.

Напомним, телеграм-каналы писали, что Анастасия Мирзак является сотрудницей Святошинского суда.

Отметим, что уже после скандала сотрудница суда выложила новое фото со свастикой и на комментарий "нацистка" ответила: "минусы?"

Напомним, в Польше произошел скандал из-за флага Организации украинских националистов (ОУН), который развернули в толпе зрителей на варшавском стадионе PGE Narodowy.