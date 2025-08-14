В украинском плену находятся более 100 граждан из 32 стран, не считая России.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с пленными.

Больше всего пленных иностранцев – из Центральной Азии. Сейчас на первом месте Узбекистан, на втором – Таджикистан. Среди лидеров по количеству также Непал, Беларусь, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

По статистике Координационного штаба, в июле доля иностранцев (кроме россиян) среди всех пленных достигла 49%. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 42%, в 2023 году – 9%, а в 2022 году – 1%.

В Координационном штабе объясняют: всё больше иностранцев стали подписывать контракты с российской армией, и поэтому больше людей попадают в плен. По состоянию на июнь в 2025 году контракт с армией РФ подписали 6 162 иностранца без российского гражданства, тогда как за весь 2024 год их было 6 011.

Ранее Зеленский сообщил украинцам, сколько китайцев воюют на стороне России. По словам президента, их не менее 155 человек.

В свою очередь Китай заявил, что ничего не знает об этих гражданах КНР, и осудил Зеленского, назвав "безответственным" заявление об участии китайцев в боях на фронте.

А западные издания сообщали, что добровольцы из Китая воюют на стороне как России, так и Украины.