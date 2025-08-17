Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе по России" и призвал "следить за новостями" на тему российско-украинского конфликта.

Соответствующие публикации появились на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

При этом Трамп раскритиковал СМИ, которые искажают правду о его "отличной встрече" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это невероятно, как фейк-ньюс яростно искажают правду, когда речь идёт обо мне. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они написали или сообщили обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена – войны, которой никогда не должно было быть! Если бы я добился того, чтобы Россия отказалась от Москвы в рамках сделки, фейк-ньюс и их партнёры – радикальные левые демократы – сказали бы, что я совершил ужасную ошибку и заключил очень плохую сделку", – написал президент США.

Напомним, советник Трампа Стивен Уиткофф назвал "прорывными" договорённости США и РФ о гарантиях безопасности для Украины.

Как мы также сообщали, Киев недоволен итогами встречи Трампа и Путина, расценивая их как "удар в спину" и "капитуляция".