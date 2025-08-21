Сын заместителя мэра города Вараша Ровенской области и бывшего директора Ровенской АЭС Павла Павлишина Евгений Павлишин отделался условным сроком после того, как избил до смерти пенсионерку. Решение вынес Владимирецкий райсуд.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на судебный реестр.

Убийство произошло 18 июня 2022 года на базе отдыха "Белое озеро" в селе Рудка под Ровно. Отдыхавшая там 64-летняя жительница Вараша по имени Тамара сделала замечание Павлишину-младшему за то, что тот справил малую нужду у арендованного ею домика. 36-летний мужчина пришел в ярость и со словами "Да ты знаешь, кто я такой?" набросился на нее с кулаками. Под его руку попала и прибежавшая на помощь матери дочь Александра. В результате обеих женщин госпитализировали.

Утром 22 июня пенсионерка скончалась в больнице.

Сначала полиция квалифицировала дело как умышленное убийство, но судмедэксперт оформил заключение, согласно которому женщина умерла не от побоев, а упала в палате во время лечения и ударилась головой об пол. Поэтому Павлишина судили по статье о нанесении повреждений средней тяжести, которые не повлекли за собой последствий.

Причем три года дело почти не двигалось, Павлишин находился на свободе, а в июне 2025 года дело рассмотрели в упрощенном порядке без допроса свидетелей и изучения всех материалов. Потерпевшая дочь умершей отказалась давать показания, а незадолго до этого Павлишин перечислил ей на карточку 100 тысяч гривен.

Семья погибшей просила для убийцы строжайшего наказания и 2,2 миллиона гривен компенсации, однако судья Елена Иванков назначила Павлишину два года лишения свободы с испытательным сроком на два года. То есть он остаётся на свободе.

Офис генпрокурора пообещал подать апелляцию и добиваться более сурового наказания.

В марте мы писали, что экс-нардеп из "Слуги народа" Ирина Кормышкина отделалась условным сроком за незаконное обогащение на 20 с лишним миллионов.

Также мы сообщали детали резонансной истории с условным сроком преступникам за изнасилование на Закарпатье 14-летней девочки.