Сегодня ночью разбился украинский истребитель МиГ-29. При заходе на посадку после выполнения боевого задания погиб пилот Сергей Бондар. Ему было 46 лет.

Об этом сообщили у Воздушных силах ВСУ.

"Ночью 23 августа 2025, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондар Сергей Викторович, 1979 г.р.", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Напомним, 29 июня ночью отбивая массированную атаку РФ на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время сбития последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

В апреле во время боевого задания на истребителе F-16 погиб украинский 26-летний пилот Павел Иванов.

Война в Украине идет 1277-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

