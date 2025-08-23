Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага. В Киеве в парке Славы на Печерске проходят торжественные мероприятия.

Приехал президент Владимир Зеленский. На праздновании Дня флага он в очередной раз отверг идею отступления с территорий.

"Свою землю мы не подарим оккупантам. Только с Украиной можно обеспечить безопасность демократических стран", - заявил он.

Зеленский отметил, что во всех столицах мира, где уважают жизнь, уважают украинский флаг.

"Украина объединяет лучших. И уже сделала общее мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута безопасность для демократических наций", - добавил президент.

Этот праздник был введен в 2004 году на общегосударственном уровне, чтобы отметить один из ключевых символов нашей государственности - сине-желтый флаг.

Напомним, советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Украина признает де-факто оккупацию своих территорий, но не де-юре, и будет добиваться их освобождения невоенными средствами.

Ранее президент уже говорил, что Украина не будет признавать оккупацию своих территорий Россией.