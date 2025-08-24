В понедельник, 25 августа, погода в Украине будет облачной с небольшими прояснениями.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

По предоставленной информации, ночью на Левобережье, Черкасской, Кировоградской областях. Днем ​​на Волыни и Ровенской области ожидается кратковременный дождь. То же самое местами ждет и Киевскую область.

На остальной территории осадков не предвещается. При этом ветер будет западный, приблизительно, от 7 до 12 м/с.

Температура ночью может варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем от ​​15 до 20. В южной же части температура будет от 19 до 24 градусов, а в Карпатах ночью от 3 до 8 и днем ​​от 11 до 16 градусов.

Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

