Начинает ощущаться дыхание осени. Опубликован прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 августа
В понедельник, 25 августа, погода в Украине будет облачной с небольшими прояснениями.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
По предоставленной информации, ночью на Левобережье, Черкасской, Кировоградской областях. Днем на Волыни и Ровенской области ожидается кратковременный дождь. То же самое местами ждет и Киевскую область.
На остальной территории осадков не предвещается. При этом ветер будет западный, приблизительно, от 7 до 12 м/с.
Температура ночью может варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем от 15 до 20. В южной же части температура будет от 19 до 24 градусов, а в Карпатах ночью от 3 до 8 и днем от 11 до 16 градусов.
Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Зашел ли в тупик переговорный процесс спустя неделю после встречи Трампа и Путина на Аляске — в нашем материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.