В Киеве оштрафовали военных, которые якобы ехали сбивать "Шахеды".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

По информации правоохранителей, 23 августа инспекторы остановили в столице Land Rover, ехавший со скоростью 79 км/ч, в котором находились военные.

"Военные направлялись для выполнения только предстоящей задачи", – уточняет полиция.

В результате на водителя составили протокол, поскольку в Киеве и области в этот момент тревоги не было.

"В ходе проверки информации, распространенной в СМИ, мы также выяснили, что на момент составления административных материалов воздушная тревога была объявлена ​​в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области официально тревоги не было. Военные направлялись для выполнения только предстоящей задачи. Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 грн. с помощью электронного терминала на месте", - говорится в сообщении.

