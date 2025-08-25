Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток.

Постановление о соответственном представлении президенту РФ Владимиру Путину подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года, и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в проекте постановления.

Как известно, конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - международный инструмент защиты прав человека, принятый ООН в 1984 году и вступивший в силу в 1987 году. Конвенция запрещает пытки при любых обстоятельствах, запрещает выдачу лиц в страны, где для них существует серьезная угроза пыток, и устанавливает обязательность уголовного преследования за пытки.

По состоянию на сентябрь 2014 года в конвенции участвуют 156 государств.

