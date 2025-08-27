Армия США не так хорошо оснащена дронами как стороны российско-украинского конфликта.

Об этом пишет местная газета Politico.

"По мнению многих экспертов, американские военные далеки не только от масштабов развёртывания, но даже от разработки головокружительного разнообразия сложных беспилотных систем, которыми уже овладели украинцы и россияне – включая дроны-камикадзе для уничтожения вражеских танков и техники, наземные дроны, способные проводить минирование, доставлять боеприпасы и медикаменты, дроны-матки, что могут доставлять меньшие БПЛА за линию фронта, и прочее", – сообщает издание.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США изучают опыт войны между Украиной и Россией, основными инструментами которой стали дроны.

"Это очень страшная вещь для изучения, но мы наблюдаем за различными формами ведения боевых действий. Это беспилотники, которые спускаются под углом, с определённой скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда", – сказал Трамп выпускникам военной академии в Вест-Пойнте.

Ранее Трамп поставил в пример беспилотники Ирана в пример для американских производителей оружия.