Беспилотники НАТО, поставляемые Украине, устарели и стали "бесполезны" на фронте. А больше всего на дронах, используемых в Украине, зарабатывает Китай.

Об этом заявил майор ВСУ Сергей из батальона спецназначения "Тайфун" в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Сейчас мы, украинцы, обучаем наших союзников в Европе и США технологиям новой войны в воздухе. Больше всего нам нужна финансовая помощь, чтобы купить лучшую электронику на рынке", – отмечает Сергей.

Он напомнил, что и Украина, и РФ покупают ключевые комплектующие для БПЛА у Китая.

"В конечном счёте, больше всего на этой войне наживаются китайцы. Мы всё покупаем у Пекина", – говорит военный.

Сергей считает, что к настоящему моменту РФ опередила Украину по масштабу производства беспилотников, а также по ряду технологий. Например, вражеские дроны на оптоволокне летают на дистанцию более 25 км, а у ВСУ – на 15 км.

"На каждый наш беспилотник россияне запускают десять; кроме того, у них больше людей для патрулирования", – сообщает офицер.

Также украинцы рассказали британскому телеканалу Sky News, что рискуют проиграть россиянам гонку дронов, что когда-то сделали самым эффективным оружием ВСУ. Военные утверждают, что 80% ударов на поле боя теперь осуществляется с помощью беспилотников.

Однако преимущество в этом виде вооружений теряется, потому что Москва сумела существенно расширить производство собственных дронов. Ожидается, что в ближайшие месяцы армия РФ сможет запускать до тысячи "Шахедов" за ночь.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что "россияне увеличили количество БПЛА, в то время как из-за нехватки финансирования мы пока не можем масштабировать их".

Россия использует масштаб и количество, пишет издание. Она также первой начала использовать дроны на оптоволокне, в чем им оказал значительную помощь Китай – целые фабрики в КНР заключили контракты на поставку волокна исключительно для РФ и производят его в огромных количествах.

Вместе с этим Пекин ограничивает экспорт микрочипов и других компонентов, критически важных для создания беспилотых систем.

Ранее в украинской разведке заявили, что перестали использовать "Байрактары" против России потому что они потеряли эффективность.

Также мы рассказывали, как элитные беспилотные войска РФ поменяли ситуацию на фронте.