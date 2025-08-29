США не хотят, чтобы Россия захватила всю территорию Украины. И русские и украинцы ничего не добиваются в ходе этой войны.

Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

"США не хотят, чтобы Россия захватила всю Украину. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились, и считаем, что война достигла точки, когда россияне, продолжая воевать, действительно ничего не добиваются, а украинцы тоже ничего не добиваются", – сказал Вэнс.

По его словам, несмотря на то, что у США есть "некоторые разногласия" с президентом Украины Владимиром Зеленским, отношения продолжают оставаться в согласовании.

"Думаю, по этому вопросу мы довольно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины", – сказал вице-президент США.

Напомним, западные СМИ пишут, что перед возможной трехсторонней встречей президентов США, Украины и РФ Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина могут снова состояться переговоры делегаций Украины и РФ.

Сам Зеленский же заявлял, что России не хватит сил захватить всю Украину, а Украине - вернуть все захваченные территории.