В Европейском Союзе хотят отказаться от единогласия в принятии внешнеполитических решений. Вместо этого предлагается принимать их квалифицированным большинством.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, в настоящий момент лидеры ряда стран Евросоюза изучат правовые возможности для таких изменений.

Поводом для них стала позиция Венгрии, которая блокирует многие решения по поддержке Украины.

"Государства-члены ЕС выражают растущее нетерпение и раздражение действиями Будапешта", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что Венгрия может разрушить планы ЕС проводить на территории Украины военные учения и подготовку солдат ВСУ европейцами после возможного прекращения огня с РФ.

Также сообщалось, что у Европы почти не осталось инструментов усиления санкционного давления на РФ, поэтому она все больше рассчитывает на Соединенные Штаты.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.