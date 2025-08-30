В ЕС хотят отказаться от единогласного принятия внешнеполитических решений, принимая их большинством - Bloomberg
В Европейском Союзе хотят отказаться от единогласия в принятии внешнеполитических решений. Вместо этого предлагается принимать их квалифицированным большинством.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, в настоящий момент лидеры ряда стран Евросоюза изучат правовые возможности для таких изменений.
Поводом для них стала позиция Венгрии, которая блокирует многие решения по поддержке Украины.
"Государства-члены ЕС выражают растущее нетерпение и раздражение действиями Будапешта", - говорится в статье.
Ранее западные СМИ писали, что Венгрия может разрушить планы ЕС проводить на территории Украины военные учения и подготовку солдат ВСУ европейцами после возможного прекращения огня с РФ.
Также сообщалось, что у Европы почти не осталось инструментов усиления санкционного давления на РФ, поэтому она все больше рассчитывает на Соединенные Штаты.
