Черногория может стать 28-м членом Европейского Союза в 2028 году, с Албанией это может произойти несколько позже, но еще при мандате текущей Еврокомиссии.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Копенгагене.

Она напомнила, что Черногория, которая наиболее продвинулась на пути к членству, открыла все кластеры переговоров о вступлении в ЕС.

"Реалистичная перспектива: с технической точки зрения мы можем завершить переговоры до конца следующего года, если учесть средний срок ратификации договоров о вступлении 1-2 года, то Черногория может стать 28-м членом ЕС в 2028 году", – сказала Кос.

По Албании, по ее словам, осталось открыть еще два кластера. Если все пойдет по плану, то с технической точки зрения переговоры будут завершены до конца 2027 года.

"Поэтому еще при этой Еврокомиссии Албания может стать членом ЕС", – сказала еврокомиссар.

