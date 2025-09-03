Сегодня в онлайн-формате прошло первое заседание управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

"Это ключевой орган управления, в состав которого вошли по три представителя от Украины и США. Американская сторона делегировала министра финансов Скотта Бессента, главного инвестиционного директора DFC Коннора Коулмена, вице-президента и генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббинса.

Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов фонда и выбора администратора и инвестиционного советника. Следующий шаг – определение проектов для первых пилотных инвестиций, в сентябре этот вопрос обсудим с коллегами из DFC во время их визита в Киев", - написала Свириденко.

На днях Киев утвердил своих представителей в управляющий совет инвестиционного фонда Украины и США. В него вошли министр экономики Алексей Соболев, его зам Егор Перелыгин и госсекретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

"Страна" подробно рассказывала об этом фонде в отдельном материале.