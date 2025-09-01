Киев утвердил своих представителей в управляющий совет инвестиционного фонда Украины и США
Правительство утвердило представителей от Украины в управляющий совет Инвестиционного фонда восстановления, создаваемого в рамках соглашения с Соединенными Штатами об ископаемых.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
В состав управляющего совета фонда вошли:
- Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Егор Перелыгин, замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Александр Карасевич, госсекретарь Министерства иностранных дел.
Управляющий совет состоит из шести членов – по три от каждой стороны. Штаты еще должны утвердить своих представителей.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что первое заседание совета директоров американско-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь.
"Страна" подробно рассказывала об этом фонде в отдельном материале.
