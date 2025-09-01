Правительство утвердило представителей от Украины в управляющий совет Инвестиционного фонда восстановления, создаваемого в рамках соглашения с Соединенными Штатами об ископаемых.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В состав управляющего совета фонда вошли:

Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Егор Перелыгин, замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Александр Карасевич, госсекретарь Министерства иностранных дел.

Управляющий совет состоит из шести членов – по три от каждой стороны. Штаты еще должны утвердить своих представителей.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что первое заседание совета директоров американско-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь.

"Страна" подробно рассказывала об этом фонде в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.