Основатель Telegram Павел Дуров упрекнул западноевропейские страны в постоянных вторжениях в славянские государства.

Об этом он заявил в ответ на пост американского бизнесмена Илона Маска о происхождении английского слова "раб" (slave) в социальной сети Х.

"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (которое означало как "славянин", так и "раб"), поскольку в средние века западноевропейцы (в основном франки) порабощали многих славян. Ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу без причины, в то время как обратное происходило много раз", - написал Дуров.

Ранее Дуров обвинил власти Франции в "крестовом походе" против свободы слова.Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х."Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технического прогресса. Использование уголовных расследований вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия", - написал он.

Напомним также о заявлении Дурова относительно его ареста во Франции в прошлом году.

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале российского бизнесмена.

"Меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и европейские законы и не направляли запросы в Telegram по требуемой юридической процедуре. Им достаточно было просто загуглить или спросить, чтобы узнать правильный порядок", – пишет Дуров.