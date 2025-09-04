Создатель Telegram Павел Дуров дополнил свой пост об агрессии Западной Европы в отношении славян.

Публикация появилась на странице предпринимателя в социальной сети Х.

Он написал, что "обе мировые войны начались с нападения западноевропейских стран на славянские страны".

"Вторжение Австрии в Сербию в 1914 году и вторжение Германии в Польшу в 1939 году. В XIX веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время Наполеоновских войн и Крымской войны", – написал сооснователь Telegram.

Напомним, сегодня Павел Дуров ответил на пост американского предпринимателя Илона Маска и упрекнул западноевропейские страны в постоянных вторжениях в славянские государства.

"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (которое означало как "славянин", так и "раб"), поскольку в средние века западноевропейцы (в основном франки) порабощали многих славян. Ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу без причины, в то время как обратное происходило много раз", - написал Дуров.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.