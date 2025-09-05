После обсуждения лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином темы "продления жизни до 150 лет" ВВС опросило экспертов, насколько это реально.

Эксперт по иммунопатологии из Института Рослина при Эдинбургском университете профессор Нил Мабботт предполагает, что верхний предел может составлять продолжительность жизни до 125 лет.

Поврежденные и больные органы можно заменить путем трансплантации, но с возрастом тело становится гораздо менее выносливыми и менее способными справляться с физическими стрессорами.

"Мы начинаем менее эффективно реагировать на инфекции, и наши тела становятся более хрупкими, подверженными травмам и менее способными к восстановлению и восстановлению. Стресс, травмы и последствия трансплантационной операции, а также постоянное применение иммунодепрессантов, необходимых для предотвращения отторжения пересаженных органов, будут слишком серьёзными для пациентов столь преклонного возраста", - рассуждает Мабботт.

В настоящее же время ученые работают над созданием органов, не подверженных отторжению, используя в качестве доноров генетически измененных свиней. Ранее уже были проведены операции на сердце и почке, но оба пациента к настоящему моменту умерли.

Еще одно изучаемое направление — выращивание совершенно новых органов с использованием наших собственных человеческих клеток. Пока это не удалось, хотя есть определенные наработки.

Однако эти достижения направлены на лечение заболеваний, а не на сохранение жизни людей до 150 лет.

