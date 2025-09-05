Украинские города Чертков и Сатанов стали городами-побратимами.

Об этом сообщает пресс-служба Чертковского городского совета Тернопольской области в своем Telegram-канале.

"В день празднования 503-летия Чорткова наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанов, что на Хмельнитчине. Соглашение о партнерстве, предусматривающее сотрудничество в экономике, образовании, медицине, спорте, культуре и туризме, торжественно и официально подписали городской голова Черткова Владимир Шматько и поселковый голова Сатанова Альберт Собков", - говорится в сообщении горсовета.

Сатанов является поселком городского типа в Хмельницкой области.

Ранее мы писали, что город Зуль в федеральной земле Тюрингия, что в центре Германии, отказался от побратимства с украинским Подольском (бывшим Котовском) в Одесской области, чтобы не "ставить под угрозу" дружбу с российской Калугой.

Война в Украине идет 1290-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стала встреча в Париже представителей стран Европы, которые планируют дать гарантии безопасности Украине после окончания войны. Эти гарантии строятся прежде всего на вводе в Украину иностранных военных контингентов, против чего выступает Москва.

