Уорент-офицер Вооруженных сил Канады Джордж Холл, находившийся в Латвии в рамках операции REASSURANCE по укреплению обороны НАТО, был найден мертвым в пятницу.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщило Министерство обороны Канады.

По данным агентства Reuters, Холл пропал без вести 2 сентября в районе военной базы в Адажи недалеко от Риги. Его исчезновение подтвердили Национальные вооруженные силы Латвии 5 сентября, после чего начались поиски пропавшего. Спустя сутки было обнаружено тело офицера.

Джордж Холл служил техником по обслуживанию транспортных средств в 408-й тактической вертолетной эскадрилье в Эдмонтоне (провинция Альберта). Он участвовал в ротации в составе авиабатальона многонациональной бригады НАТО в Латвии в рамках миссии REASSURANCE.

Джордж Холл

В Министерстве обороны Канады отметили, что на данный момент нет признаков того, что инцидент представляет повышенную угрозу для других военнослужащих, находящихся в Латвии. Канадская военная полиция оказывает поддержку латвийским властям в расследовании обстоятельств смерти мужчины.

Холл прослужил в Вооруженных силах Канады почти 20 лет, участвовал в нескольких международных и внутренних операциях, включая LENTUS, GLOBE и REASSURANCE.

"Его длительная и активная служба свидетельствует о глубокой преданности своей стране — как внутри Канады, так и за рубежом", — подчеркнул командующий Объединённым командованием совместных операций ВС Канады генерал-лейтенант Стив Боивин.

Ранее мы рассказывали, что в литовском Пабраде после учений на местном полигоне обнаружилась пропажа четырех американских военнослужащих и гусеничного транспортного средства. Как выяснилось, они погибли.

Через несколько дней поисков были найдены тела всех пропавших американцев.