Российский импорт в США удвоился после прихода к власти республиканца Дональда Трампа в сравнении с президентством Джо Байдена.

Об этом написал в соцсети Х журналист Bild Юлиан Рёпке.

Он привел данные американской статистики.

"В то время как администрация Трампа (справедливо) обвиняет Европу в слишком больших объемах торговли с Россией, импорт США из России более чем удвоится в течение первого года правления Трампа по сравнению с последним годом Байдена. Так что эти обвинения — лишь очередные оправдания нежелания противостоять Путину", - сказано в публикации Рёпке.

Судя по приведенной им статистике, с января по июль текущего года (то есть за семь месяцев) Штаты ввезли из России товаров на 2,85 миллиарда долларов. Аналогичная сумма - 3 млрд - была за весь прошлый год.

Напомним, что в июле США впервые с 1992 года закупили яйца домашних кур из России на сумму 455 тысяч долларов.

Ранее мы также сообщали, что США, несмотря на санкции, разрешили импорт некоторых бриллиантов российского происхождения.

Между тем война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

