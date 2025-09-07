Во время атаки российских беспилотников на Киев, произошедшей в ночь на воскресенье, 7 сентября, был повреждён дом полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

Об этом он сообщил сам в своём Instagram‑посте.

По словам игрока сборной, в момент удара по адресу его проживания находились его беременная жена Елизавета, их маленькая дочь и мать супруги.

"Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет "Шахеда". Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома", - сказано в публикации спортсмена.

Сам Судаков находился с национальной сборной, готовясь к матчам отборочного турнира Чемпионата мира ‑ 2026.

Судаков выступает за лиссабонскую "Бенфику" и сборную Украины. С 2021 года на его счету — 29 матчей и 3 гола. По оценке Transfermarkt, его цена составляет около 32 миллионов евро.

Как мы сообщали ранее, во время ночного обстрела Киева пострадал девятиэтажный жилой дом в Святошинском районе — часть подъезда оказалась серьёзно разрушена. По предварительной информации, в результате удара в этом доме погибла 32-летняя женщина вместе со своим ребёнком.

При этом Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадали многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.