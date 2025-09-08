Китай готовится вновь открыть свой внутренний рынок облигаций для двух-трех крупных российских энергетических компаний, в том числе "Росатома". Продажа в КНР российских "облигаций Panda" будет первой с 2017 года и станет сигналом укрепления связей между Москвой и Пекином.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, планы российских энергокомпаний продавать свои облигации за юани на китайском рынке в конце августа были одобрены на встрече их руководителей с высокопоставленными представителями финансовых регуляторов страны в городе Гуанчжоу.

В последний раз "облигации Panda" (или панда-бонды — долговые бумаги, номинированных в китайских юанях, но выпущенные иностранными компаниями на внутреннем китайском рынке) в 2017 году разместила компания UC Rusal на сумму 1,5 млрд юаней. С 2022 года из-за санкций США и Европейского Союза российские корпоративные заемщики были лишены доступа к мировым финансовым рынкам, а китайские банки избегали сделок с участием компаний из РФ, опасаясь вторичных санкций. Укрепление связей между Пекином и Москвой заставляет банки быть менее осторожными, пишет FT.

В то же время юань становится все более важной иностранной валютой для российской экономики, пострадавшей от санкций. Возможен выпуск панда-бондов через российские организации, которые еще не находятся под санкциями.

На выходных появилась информация, что подсанкционные российские танкеры начали причаливать в Китае.

Также сообщалось, что Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов: "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток".