Уже второй по счету подсанкционный российский танкер причалил в Китае. В китайский порт Тешань причалил танкер "Восход".

Об этом, со ссылкой на мониторинговые сервисы сообщает Reuters.

По их данным, "Восход" перевозит 150 000 кубометров СПГ.

Первый же танкер, "Арктик Мулан" доставил газ в Китай в конце августа. Это газ, добытый на российском заводе Арктик СПГ-2, находящийся под санкциями.

"Арктический проект по добыче газа начался в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за нехватки газовозов ледового класса и западных санкций из-за конфликта России с Украиной", - пишет Reuters.

Ранее мы в отдельном материале писали о проекте газопровода "Сила Сибири-2". Этот проект может изменить экономическую ситуацию для компаний, которые в настоящее время рассматривают возможность дальнейших инвестиций в строительство терминалов по экспорту СПГ, особенно в США, говорит научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Ранее также сообщалось, что Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов - "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток" (транзитная труба через Монголию).