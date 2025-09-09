Сразу 49 повесток принесли военкомы ансамблю имени Вирского, в котором всего 52 мужчины.

"Они принесли принесли 49 повесток. 52 мужчины у нас", – рассказал руководитель ансамбля Мирослав Вантух в интервью каналу ТСН.

Он также отметил, что их ансамбль имеет критическую значимость. Однако, несмотря на это, а также на то, что у ансамбля был подписан контракт и оплачена подготовка к мероприятию, военком не вошёл в положение.

Ранее мы писали, что в Украине ускорят процесс печати и рассылки повесток военнообязанным. Согласно постановлению Кабмина №1062, право их печати получили областные и Киевский городской ТЦК и СП. Ранее такое право имели исключительно Министерство обороны и государственные полиграфические предприятия

Кроме того, нардеп Александр Федиенко заявил, что повестка, отправленная по почте, теперь официально считается врученной. По его словам, ранее почтовая рассылка повесток носила вспомогательный характер, из-за чего адвокаты нередко доказывали в судах, что адресат не получил письмо.

