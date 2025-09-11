Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил сделку со следствием и признал, что получил 30 миллионов рублей отката за строительство фортификаций на границе с Украиной. Смирнов также рассказал, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

Как сообщают российские СМИ, о сделке со следствием стороны объявили на вчерашнем заседании суда в Москве.

Взятки чиновникам платили подрядчики, привлекаемые к работам по постройке укреплений.

"Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов", - рассказали журналистам в правоохранительных органах.

Смирнов возглавлял Курскую область меньше года: с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года его и Дедова задержали по делу о мошенничестве на миллиард рублей при строительстве фортификаций.

В июле этого года застрелился предшественник Смирнова на посту губернатора Курщины - министр транспорта Роман Старовойт. Основной версией его смерти является причастность к воровству на укреплениях.