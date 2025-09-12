Украинские телеграм-каналы массово распространяют фейковое видео, на котором российский школьник якобы говорит, что отец учил его обращаться с оружием, представляя, что он "убивает хохлов".

Ролик смонтирован с логотипом телеканала "Россия 1" на основе его репортажа из города Иваново, где военные устроили для школьников выставку на День героев отечества. В сюжете показывают подростка, ученика гимназии № 30 Масима Курчанинова, который умеет обращаться с автоматом Калашникова. Мальчик говорит, что его этому научил отец-военный, который служит в десантных войсках.

Камера показывает Максима, а зачем звучит его голос за кадром: "Сначала было непривычно, но отец говорил: "Представь, что убиваешь хохлов", и руки стали сами все делать" (первое видео).

При этом в оригинале выпуска новостей с сюжетом из Иваново, который вышел в декабре 2024 года, фраза за кадром звучит иначе: "Сначала было непривычно и неудобно, но потом руки стали сами все делать" (второе видео).

