В социальных сетях сообщили об аресте Сергея Лещенко. Советник Офиса президента опроверг задержание
В соцсетях сообщили об аресте советника Офиса президента и одного из главных спикеров Банковой Сергея Лещенко. Якобы его поймали на взятке.
Об этом заявил общественный деятель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook.
"Грустная новость. Арестовали Сергея Лещенко. Взятка. Когда-то боролся с коррупцией. Работал в "Украинской правде". Брал участие в гей-парадах", - написал Корчинский.
Кроме него официально об аресте Лещенко никто не сообщал. Украинские ведомства также не комментировали данную информацию.
Лещенко в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, он участвовал в международной конференции в Киеве.
"Попал в две новости сегодня. Первое – что меня "арестовали". Второе – что я встречал президента Финляндии в кроссовках The Coat. Первое – участвую в международной конференции в Киеве. Второе – в кроссовках The Coat был сам президент Финляндии. В таком информационном мире и живем…" - написал советник ОП.
Напомним, ранее Лещенко раскритиковал издание "Украинская правда", в котором когда-то работал, за публикацию разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака со студентами, во время которого последнему задали много критических вопросов.
