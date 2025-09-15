В город Умань Черкасской области уже съезжаются хасиды (члены ортодоксального крыла иудаизма - Ред.) на празднование Рош-ха-Шана (еврейского Нового года).

Видео танцев хасидов на городских улицах публикуют в соцсетях местные блогеры.

Также сообщается, что с сегодняшнего дня полиция усилила меры безопасности в Умани.

Ранее в израильской и западной прессе появлялась противоречивая информация о возможном запрете Киевом проведения паломничества хасидов в Умань в текущем году. Однако в Объединенной еврейской общине Украины опровергли слухи о запрете.

Как мы писали, каждые 12 месяцев хасиды посещают Украину, чтобы побывать на могиле рабби Нахмана, которого они почитают как духовного лидера и святого. Хасиды верят, что молитва на его могиле обладает особой силой и способна исцелять души и тела.

Дата еврейского Нового года каждый сезон приходится на разные дни. В этом году празднование Рош-ха-Шана будет проходить с 22 по 24 сентября.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как в Умани зарабатывают на паломниках-хасидах.