Президент США Дональд Трамп пообещал украинской журналистке, что остановит войну в Украине.

Соответствующее заявление прозвучало во время общения главы Белого дома с прессой.

"Два месяца назад вы анонсировали 17 (пусковых) для Patriot", – начала свой вопрос журналистка.

"Откуда вы?" – перебил ее американский президент.

"Из Украины", – ответила журналистка.

"Хорошо", – прокомментировал Трамп.

"Знаете ли вы, когда они прибудут в Украину?" – закончила она свой вопрос.

"Смотрите. Я просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я так и подумал, что у вас немного украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно быть. У вашей страны очень серьезные проблемы, но я остановлю это. Я остановил 7 войн за последние 8 месяцев. Я думал, что это будет самое простое, потому что я знаю Путина. Но оказалось, что нет. Потому что между Зеленским и Путиным – чрезвычайная ненависть. Но мы остановим это", – сказал президент США.

Напомним, ранее Трамп говорил, что диалог Путина и Зеленского придется вести ему, потому что они ненавидят друг друга.

Между тем Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" в вопросах санкций против России и гарантий безопасности Украине. Что означают заявления украинского президента, мы анализировали в отдельном материале.