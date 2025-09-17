Российский оппозиционер Алексей Навальный перед смертью в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале 2024 года был отравлен.

С таким утверждением выступила в видеообращении его супруга Юлия, ссылаясь на анализ биологических материалов Навального в двух лабораториях западных стран.

По ее словам, эти материалы команде Навального удалось получить и отправить за границу.

Навальная заявила, что свои выводы лаборатории не публикуют "по политическим соображениям", потому что "заигрывают с Владимиром Путиным из-за каких-то высших соображений".

Документов, подтверждающих результаты анализов, Навальная не привела. Она призвала лаборатории опубликовать результаты исследований.

"Я не знаю, что делать. Гражданин России убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет. А еще есть политические соображения. Всегда находится куча причин, почему не опубликовать эту информацию. Не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент. Поэтому официальных результатов, где написано, каким именно ядом он был отравлен, мы получить не можем. Но мы все заслуживаем эту правду знать. Я требую, чтобы результаты исследований того, чем именно был отравлен мой муж Алексей Навальный, были раскрыты", - заявила Навальная.

По официальной версии смерть Навального стала результатом гипертонической болезни с сосудистыми и органными поражениями.

Сразу после его кончины его пресс-секретарь Кира Ярмыш тоже заявляла, что его убили.

А по данным украинской разведки, российский оппозиционер умер из-за оторвавшего тромба.