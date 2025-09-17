18-летняя Алена Кучерук родом из Донецка стала победительницей конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025".

Алена переехала в Беларусь с матерью, когда ей было семь лет, то есть в самом начале войны на Донбассе, и теперь после победы заявила, что Беларусь — это ее родина.

"Моя мама белоруска. Когда мы приехали к бабушке, на территории Донецкой области разворачивалась страшная война… Почувствовав спокойствие и безопасность в Беларуси, мама приняла непростое решение: остаться навсегда. Она не хотела рисковать детьми, желала нам счастливого и, главное, мирного будущего. Тогда мне было всего семь лет, вся жизнь впереди. А папа остался в Донецке. В июне этого года его, к сожалению, не стало", - рассказала Алена о себе в интервью белорусским СМИ.

Девушка называет Беларусь своей любимой страной.

"Беларусь — это моя любимая страна, счастлива быть ее гражданкой. Ассоциирую страну с надежностью, уверенностью в завтрашнем дне. Быть белоруской в современном турбулентном мире — значит находиться под защитой. Уверена, если у человека есть желания, цели, здесь можно достичь абсолютно любых высот", - заявила победительница конкурса.

