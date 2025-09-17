Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у него в кабинете нашли прослушку.

Соответствующее обращение городской голова опубликовал в соцсетях.

По словам Садового, устройство вставили в зарядный блок радиотелефона на его рабочем столе.

"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон", - сообщил мэр Львова.

Он добавил, что перебои в работе телефона начались на прошлой неделе, поэтому аппарат отдали в ремонт.

"Кому и зачем это нужно - должны выяснить правоохранители", - подытожил чиновник.

Напомним, недавно сообщалось, что задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины начальник детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов занимался прослушкой квартиры Тимура Миндича и мог записать и Владимира Зеленского, бывавшего там.

Ранее мы рассказывали, что СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.