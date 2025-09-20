Офицер ВСУ предупредил, что Киев могут атаковать рои больших FPV-дронов
Россияне могут начать атаковать Киев большим количеством тяжёлых FPV-беспилотников.
Об этом заявил заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов.
Комментируя сведения об увеличении дальности поражения российских FPV-дронов до 40 километров, офицер предупредил о том, что в какой-то момент такие БПЛА могут начать бить и по Киеву.
По словам Фирсова, в Украине знают, как с этим бороться, но необходимо дальнейшее совершенствование методов.
"Мы же не будем сбивать FPV-дрон ценой в несколько тысяч долларов ракетой от "Пэтриота", – сказал Фирсов.
Напомним, минувшей ночью российские войска обстреляли беспилотниками и ракетами Киевскую область. В результате оказались повреждены жилая инфраструктура и автотранспорт.
Война в Украине продолжается 1305-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 20 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
