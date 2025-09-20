Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не будет удовлетворен даже выходом на границы 1991 года. По его мнению, Украине следует стремиться к захвату столицы РФ.

Об этом он заявил во время интервью.

"Я уже в таком возрасте что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит - давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю - и всё? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!" - сказал экс-президент.

Его заявление уже прокомментировал народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"С годами мы стали забывать, до какой степени бесполезно-блаженным идиотом всегда был Виктор Андреевич Ющенко. К счастью, он не забывает периодически напоминать об этом, как сегодня, заявлением о том, что нам нужно идти на Москву. Почему то из студии, а не в Межевой, Покровоском, Покровске или Купянске. Уверен, что безнадежно не туда наша страна необратимо начала сворачивать, когда перешла от жёсткого прагматизма Кучмы к хуторскому мессианству Ющенко, всё остальное было следствием", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Летом мы писали, что сотрудники части офисов в бизнес-центре "Москва-сити" были переведены на удаленную работу по причине ожидаемых ударов беспилотников по высотным зданиям в столице РФ.

Напомним, ранее в РФ из-за налета дронов случался авиаколлапс. Так, в Москве и Санкт-Петербурге были отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены из-за угрозы атаки беспилотниками.