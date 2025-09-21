Украина мобилизует половину от своей потребности для укомплектования бригад. По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась в сравнении с тем, что было полгода назад.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

"Они(процессы мобилизации) немного лучше, чем были пол года назад. Мы всегда называем, что они лучше двигаются, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Вот сейчас мы набираем половину, чего нам бы было нужно для полноценного укомплектования наших боевых бригад и создание новых подразделений, в частности, резервов", - заявил он.

В то же время нынешний темп мобилизации не позволяет проводить крупные наступательные операции и обеспечивает лишь нынешний режим ведения войны, когда ВСУ в основном находятся в обороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с народными депутатами заявил, что если ситуация на фронте ухудшится, то "будут трудные решения".

Война в Украине идет 1306-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Тем временем в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС и что решил президент Владимир Зеленский Зеленский по ситуации и войной в Украине.

