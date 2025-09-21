В поезде "Киев – Рахов" на электронном табло одного из вагонов появилась надпись "Слава России". Её заметили на станции Яремче.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Ивано-Франковщины, 20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в окне поезда маршрута "Киев – Рахов" в городе Яремче находится электронная таблица с надписью "слава России".

Полиция уже изъяла планшет, с которого программировалось табло, однако кто именно это сделал, пока не установлено.

В настоящее время сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, которые могут быть причастны к правонарушению.

