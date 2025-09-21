Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал идею конфискации активов РФ нарушением международного права и "началом полного хаоса".

Соответствующее заявление французского политика прозвучало в интервью американскому телеканалу CBS.

"Что касается замороженных активов, мы все очень привержены соблюдению международных правил. И вы не можете изъять эти активы у центрального банка (РФ - Ред.) даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны и уважали международное право. Потому что именно в этом наша проблема повсюду. Если мы говорим о Ближнем Востоке, если мы говорим о ситуации в Украине – когда некоторые страны перестают уважать международные законы и когда мы оказываемся недостаточно сильными, это – начало полного хаоса. Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предсказуемы и не будем делать невозможные вещи с этими замороженными активами", – сказал французский президент.

Напомним, Еврокомиссия предложила два способа использования резервов РФ для выплаты репараций Украине.

Ранее в Bloomberg писали, что США предложат G7 создать "механизм изъятия" замороженных активов России.