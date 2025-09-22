Соединенные Штаты и Казахстан договорились о поставке локомотивов. Сумма обещанных транспортных средств составила 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщил американский министр торговли Говард Лютник на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, данная сделка поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании, укрепив партнерство между странами.

"Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укрепит партнёрство США и Казахстана", – прокомментировал Лютник.

При этом ожидается, что локомотивы будут использоваться для транспортного коридора через Европу и Азию. Министр также отметил, что в основе проекта лежат американские технологии.

Известно, что украинский президент Петр Порошенко в свою каденцию пытался задобрить президента США Дональда Трампа в его первый срок покупкой "золотых" американских локомотивов и угля.

Украинское правительство также подписало отдельное соглашение на миллиард долларов в начале 2018 года с GE Transportation. Американская компания должна построить 30 новых локомотивов в городе Эри, штат Пенсильвания, чтобы обновить украинский парк, в то время как пенсильванська компания Westinghouse Electric Company стала поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС вместо России.

