Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность перемен, вызванных этой войной – войной, которую Россия начала в Крыму", - написал президент Украины.

Зеленский добавил, что у него запланированы почти два десятка встреч.

Ранее в Белом доме сообщили, что завтра, 23 сентября, с Зеленским встретится президент США Дональд Трамп. Кроме того, заявлялось, что Трамп примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира.

Напомним, недавно Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" в вопросах санкций против России и гарантий безопасности Украине. Украинский президент заявил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

О том, что означают заявления Зеленского, мы подробно писали в отдельном материале.