Госсекрктарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров должны встретиться в ходе 80-й сессии генассамблеи Организации объединённых наций.

Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василиий Небезня.

"Предполагается первая (на полях Генассамблеи ООН), наверное, с 2021 года встреча (главы российского МИД) с госсекретарем США. Детали я пока раскрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки дня как таковой пока нет, но такая встреча планируется", – сказал Небезня.

Российское информагентство ТАСС сообщает, что Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН и 27 сентября выступит с речью. Глава российского МИД также проведет встречи с другими международными лидерами, среди которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что договоренностей о встрече с Трампом на Генассамблее ООН пока нет.

Российско-украинский военный конфликт продолжается 1304-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе деревень Кондрашовки и Степной Новосёлки. Мониторинговые каналы также зафиксировали продвижение противника в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.