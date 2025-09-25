Адвокат и бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что Демократическая партия США продвигала идеи мира, в котором не будут доминировать белые мужчины-христиане.

Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу MSNBC.

По ее мнению, сейчас при Дональде Трампе США "пытаются повернуть время вспять" в этом вопросе.

"Я горжусь тем, что наша страна всегда находилась в процессе становления. Мы ещё не достигли того "более совершенного союза", о котором мечтали, и даже вели гражданскую войну из-за этого. На протяжении сотен лет люди протестовали, указывая, что реальность не соответствует нашим идеалам и тому, к чему мы должны стремиться. Именно это делает нас особенными как нацию. Идея повернуть время вспять и попытаться воссоздать мир, которого никогда не существовало, — мир, где доминировали, скажем прямо, белые мужчины определённых убеждений, религии, мировоззрения или идеологии, — наносит огромный ущерб тому, к чему мы должны стремиться. Мы были на пути к этой цели — пусть несовершенно, с множеством препятствий. Но я согласна с вами: мы двигались в правильном направлении", - заявила Клинтон.

Напомним, Трамп последовательно сворачивает продвигавшуюся демократами повестку. Так, вскоре после инаугурации он подписал указы о запрете трансгендерам служить в армии США и упразднении "офисов разнообразия".

А также он грозил приостановить федеральное финансирование Калифорнии, обвинив губернатора штата Гэвина Ньюсома в нарушении указа, запрещающего мужчинам-трансгендерам участвовать в женском спорте.